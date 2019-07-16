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Enerji Bakanı Dönmez açıkladı Doğu Akdeniz'deki çalışmalara 4. gemi gönderiliyor

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı Doğu Akdeniz'deki çalışmalara 4. gemi gönderiliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki çalışmalara dair bilgi verdi.

Dönmez "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek.'' ifadelerini kullandı.

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