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Qualcomm'dan oyun severlere Snapdragon 855 Plus müjdesi

Qualcomm'dan oyun severlere Snapdragon 855 Plus müjdesi

İşlemci üreticisi Qualcomm, Snapdragon 855 işlemcisini yenileyerek 'Plus' modelini kullanıma sundu.

Daha çok oyun odaklı geliştirilen yeni işlemcide bir önceki modele göre performans iyileştirmeleri bulunuyor. Yeni işlemcide hızlanan Adreno 640 grafik birimi ile yüzde 15 oranında performans artışı işlemciye yansıyor.

Kryo 485 Prime çekirdekler ise 2.84 GHz hızından 2.96 GHz'ye yükseltildi. Sinyal işlemciler veya yapay zeka motorları ile aynı seviyede olan Snapdragon 855 Plus, daha çok mobil oyunculuk için tasarlanan bir işlemci.

Snapdragon 855 Plus AR ve VR uygulamaları için de daha iyi bir seçenek oluşturuyor. Yeni Snapdragon 855 Plus'ı kullanacak ilk telefon ise ASUS Rog Phone II olacak. Yeni işlemcinin performans testi sonuçları da bu cihazla ölçümlenecek.

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