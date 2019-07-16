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Fatih Altaylı kulis bombasını patlattı: Şimşek geçinemem deyip 1 yıl istemiş

Fatih Altaylı kulis bombasını patlattı: Şimşek geçinemem deyip 1 yıl istemiş

Gazeteci Fatih Altaylı, yeni parti davetine Mehmet Şimşek'in "Ne olur bana bir yıl süre verin. Bir yıl çalışıp para kazanmam lazım. Aksi takdirde geçinemem" yanıtını verdiğini aktardı.

Ekonomiden sorumlu eski bakanlardan ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, eski ekonomi bakanlarından ve parti kurması beklenen Ali Babacan ile birlikte hareket edeceği öne sürülüyordu.

“Şimdilik” kaydı ile izin istemiş

"Oldukça güvenilir bir kaynaktan" bilgi aldığını kaydeden Habertürk yazarı Fatih Altaylı, eski bakanMehmet Şimşek “Şimdilik” kaydı ile izin istemiş. 

"Bir yıl çalışıp para kazanmam lazım"

Altaylı'nın aktardığına göre Kendisini partiye davet eden Gül ve Babacan’a Şimşek’in yanıtı şu olmuş: Ne olur bana bir yıl süre verin. Bir yıl çalışıp para kazanmam lazım. Aksi takdirde geçinemem.

Erdoğan-Şimşek görüşmesi

Geçtiğimiz günlerde Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir de görüşme gerçekleştirilmiş bu görüşmede Erdoğan'ın Şimşek'e "ekonominin başına geç" dediği öne sürülmüştü. AK Parti içinden kulis bilgisi paylaşan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise iddia edildiği gibi Şimşek’e kabinede yeniden görev teklif edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını yazmıştı.

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