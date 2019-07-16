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Şule Çet davası! O plazada biyolojik leke aranacak

Şule Çet davası! O plazada biyolojik leke aranacak

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in düştüğü veya atıldığı plaza katında biyolojik lekelerin tespiti için bilirkişi eşliğinde inceleme yapılacak.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandığı davanın son celsesinde, Çet Ailesi'nin avukatları, mahkemeye Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan bir rapor sunmuştu.

Biyolojik lekelerin tespiti için inceleme kararı

Olay sonrası plaza katında gerekli incelemelerin yapılmadığını ve delillerin toplanmadığını iddia eden avukatlar, birtakım cihazlarla yapılan inceleme sonucu uzmanlarca hazırlanan raporda, halı üzerinde kan, tükürük ya da sperm olabileceği değerlendirilen bazı biyolojik izlerin bulunduğunu ileri sürmüştü.

Davaya bakan mahkeme, ara kararla söz konusu izlerle ilgili plaza katında inceleme yapılması kararı aldı.

Mahkemenin ara kararı gereği yarın naip hakim gözetiminde, bilirkişiler ve taraf avukatlarının katılımıyla plaza katında biyolojik lekelerin tespiti için inceleme yapılacak.

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