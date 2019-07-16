Selahattin Demirtaş'tan çok tartışılacak Ali Babacan sözleri

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş savunmasında, "Ali Babacan ile ilgili soruşturma talebi konusunda, Bülent Arınç'ın açıklamasından bir gün sonra, soruşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Gözlerimizi yaşartacak kadar adalet uygulanıyor" diye konuştu.

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 142 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde başladı. Demirtaş, mahkemeye SEGBİS'le katıldı.

"Tutuklu yargılama esas, tutuksuz yargılama istisnaymış gibi"

Demirtaş, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden HDP eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ı anarak sözlerine başladı. Demirtaş, tutukluluğunun hukuka aykırı olduğunu söyleyerek savunmasına başladı. Demirtaş savunmasında şunları söyledi: Tutuklu yargılama esas, tutuksuz yargılama istisnaymış gibi bir hava yaratılıyor. Tutuklu yargılama, sadece siyasi davalarda esas haline gelmiş durumda. Tecavüzcüler, hırsızlar, gaspçılar ve özellikle güvenlik personeliyle ilgili davalarda, yargı çok hassas. Daha bir kaç ay önce Diyarbakır'da bir parkta, Recep Hantaş isimli bir genç, bir güvenlik personeli tarafından hiç yere öldürüldü. O güvenlik personelinin çocuğu, babasının serbest bırakılması için CİMER'e bir mektup yazıyor. CİMER bu dilekçeyi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyor. Başsavcılık, dilekçenin geldiği gün, tahliye talebinde bulunuyor. Mahkeme aynı gün, daha yargılanması başlanmamış olan güvenlik personelini tahliye ediyor.



"Gerektiğinde, böyle işliyor işte"

Diyarbakır'da 20 yaşındaki Recep Hantaş'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan polisin tahliye edildiği gün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden (CİMER) Adalet Bakanlığı'na yazı yollandığı, bakanlığın da yazıyı hemen mahkemeye ulaştırdığı ortaya çıktığını mahkeme heyetine hatırlatan Demirtaş şöyle devam etti:

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, CİMER üzerinden aileye bilgi verilmesi için yazı yazıyor. Dolayısıyla Türkiye'de yargı, öyle sanıldığı gibi tutukluluğu esas olarak kabul etmiyor. Gerektiğinde, böyle işliyor işte. Tabii ki benim ailem de partim de CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvurmadı, başvurmayacak. Ama mahkemeye CİMER üzerinden, hatta başka kanallar üzerinden, davamla ilgili perspektifler geliyordur.

Ali Babacan'ı hatırlattı

Ali Babacan ile ilgili soruşturma talebi konusunda, Bülent Arınç'ın TV'de yaptığı, savcılara yönelik adeta tehdit içeren açıklamadan bir gün sonra, soruşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Gözlerimizi yaşartacak kadar adalet uygulanıyor Ankara Adliyesi'nde. Sanki ben bu şekilde tutuklu yargılanıyorum da, Türkiye'deki bütün dosyalarda tutuklu yargılama esas olarak kabul ediliyormuş gibi sanılmasın. Tutanağa geçmiş olayım.