Ersun Yanal'ın gözüne giremediler! Fenerbahçe'de 3 yolcu

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, 3 ismin biletini kesti.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, teknik heyeti ile birlikte ilk raporunu tamamladı ve yönetim sundu. Yanal raporda 3 ismi kadroda düşünmediğini belirtti.

Ersun Yanal'ın yapılan çalışmalar sonucunda ikisi genç olmak üzere 3 isimden yeteri kadar performans alamadığı, oyuncuları gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği ve takımdan gitmelerine izin vereceği öğrenildi.

10 isimle yollar ayrılmıştı

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Skrtel, Neustadter, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrılmış, kiralık olarak forma giyen Slimani, Ayew ve Benzia da takımlarına geri dönmüşlerdi.

7 isim transfer edildi

İlk olarak Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Garry Rodrigues'i kadrosuna katmıştı.

3 isim gözüne giremedi

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gözüne giremeyen 3 oyuncunun ise Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alıcı olduğu belirtildi. Yanal'ın 3 ismin başka takıma gönderilmesini isteyeceği ve yurt dışı kampında bu 3 ismin olmayabileceği ifade edildi.