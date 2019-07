Kanada polisi bu kez sürücüleri başka türlü uyardı

Kanada'nın Edward Adası’nda bulunan Summerside'da trafik departmanı, son günlerde birbirine yol verme nezaketi gösteren sürücüler nedeniyle kazaların arttığını açıkladı.

Sürücülere durumdan haberi olmayan, diğer şeritlerden yaklaşmakta olan araçların olabileceğini, bunun da kaza riskini arttırdığı mesajını veren trafik departmanı komiseri Jason Blacquiere, "Bu iyi niyet, insanlar diğer sürücülere karşı nazik olmaya çalışıyorlar ancak istemeden yollarda çok tehlikeli durumlar yaratıyorlar” dedi.

Blacquiere, kibarlık yaparken istemeden kazalara neden olan sürücülerin, kendilerini 'suçlu' konuma sokabileceklerini ya da haklarında dava açılabileceğini belirtti ve şu uyarıyı yaptı:

"Biz sadece halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz: Eğer yol seninse onu kullan."

'İyi niyetli olsa da'

Trafik departmanının Twitter sayfasından "lütfen bu kadar kibar olmayın" uyarısı yapıldı.

Açıklamada ise "Sürücüler, lütfen kavşaklarda diğerlerine yol veren 'kibar kişiler' olmayın. Niyetiniz iyi olsa da, kazalara neden olabilirsiniz. Geçen hafta bu neden birkaç kaza yaşandı" ifadeleri kullanıldı.

Motorists, please don’t be the “nice person” who waves a driver across 2 lanes of traffic! Although you may have good intentions, this leads to collisions! There have been several collisions as a result of this in the last week. @TrafficPE #DriveSafe pic.twitter.com/4loHW402QI