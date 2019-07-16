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Babasıyla tartıştı! Av tüfeğiyle öldürüp dere yatağına attı

İhlas Haber Ajansı
Babasıyla tartıştı! Av tüfeğiyle öldürüp dere yatağına attı

ARDAHAN 'da tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra cesedini dereye atan Bekir T. tutuklandı.

Ardahan kent merkezine bağlı Altaş köyünde yaşayan Bekir T, evde tartıştığı babası Mehmet T'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, babasını öldürdükten sonra cesedini köyde dere yatağına atan Bekir T'yi gözaltına aldı. Bekir T, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet T'nin cesedi ise otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 

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