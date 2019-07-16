Fenerbahçe'nin genç yıldızı Jailson İtalya yolcusu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson'a İtalya Serie A ekibi İnter talip oldu. İnter kulübünün transfer için harekete geçtiği öğrenildi.

Yeni sezon transferleri için kaynak arayan Fenerbahçe'ye, İtalya Serie A ekibi İnter'den sevindirici haber geldi. Geçtiğimiz sezon Gremio’dan 4 milyon euroya kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Brezilyalı Jailson için İnter’in 10 milyon euroluk bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu öğrenildi.



Fenerbahçe yönetimi bu rakamı biraz daha yukarıya çekmek için pazarlık masasına oturdu. Yönetimin 15 milyon euro civarında bir rakamı hedeflediği, ancak İnter’in buna yanaşmaması durumunda 12 milyon euroya kadar inebileceği öğrenildi. Fenerbahçe, Jailson’u istediği rakama İnter’e verirse, transferini düşündüğü oyuncuları hemen kadrosuna katacak.





