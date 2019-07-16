Trump'ın ırkçı sözlerine Demokrat kadın Kongre üyelerinden yanıt: Biz dört kişiden fazlasıyız

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Geldiğiniz yere geri dönün” sözleriyle hedef aldığı dört Demokrat kadın Kongre üyesinden, "Biz dört kişiden fazlasıyız” açıklamasıyla birlikte Trump’ın azledilmesi çağrısı geldi.

Donald Trump’ın ırkçı eleştirilerine maruz kalan Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Omar, birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Ortak açıklama yapan kadın kongre üyeleri "dikkati dağıtmak için kurulan bu tuzağa düşmeyin" uyarısı yaptı.

"Biz dört kişiden fazlasıyız"

Pressley, “Bu, basit bir şekilde artık nasır tutmuş kaosa ve bu yönetimin yozlaşmış kültürüne karşı dikkati dağıtma ve karışıklığa sevk etme girişimidir” dedi.

Trump’ın ötekileştirme ve susturma çabalarını reddeden Pressley, “Biz dört kişiden fazlasıyız. Takımımız daha geniş, daha eşit ve daha adil bir dünya inşa etmek isteyen herkese de açık” diye konuştu.