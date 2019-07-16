ABD basını duyurdu: Türkiye'ye hangi yaptırım paketinin uygulanacağı kararlaştırıldı

ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 krizi derinleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin CAATSA uyarınca farklı derecelerde etkisi olacak şekilde tasarlanmış 3 yaptırım paketinden birinin seçildiği belirtildi.

Bloomberg'e konuşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklar, Trump yönetiminin 2017 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen CAATSA (Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) uyarınca farklı derecelerde etkisi olacak şekilde tasarlanmış 3 yaptırım paketinden birinin seçildiğini belirtti. Söz konusu kaynaklar hangi yaptırım paketinin seçildiği konusunda ayrıntı vermedi.

CAATSA nedir?

S-400 hava savunma sisteminin teslimatının başladığının onaylanmasının ardından CAATSA uyarınca Trump sertlik derecesi farklı 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda. Ancak aynı yasa, ulusal güvenlik gereksinimleri doğrultusunda ABD Başkanı'na yaptırımları 180 günlük bir süre için erteleme ya da tamamen muafiyet uygulama yetkisi de veriyor.

ABD'den askeri ve ekonomik tehdit

Türkiye, Rusya ile anlaşıp S-400'lerin teslimatını beklerken ABD'nin bir dizi askeri ve ekonomik tehdidiyle karşı karşıya kaldı. ABD, Türkiye'nin S-400 programından çıkmasını istedi. Askeri bir takım gerekçeler öne süren ABD, program iptal edilmezse CAATSA yaptırımları uygulayacağını açıkladı. ABD'den Milli Savunma Bakanlığına gönderilen mektup da bu tehditlerin resmi tebligatı oldu. Bakanlık ABD'nin S-400 mektubuna aynı sertlikte cevap verdi.

G-20'de Trump-Erdoğan görüşmesi

Japonya'da düzenlenen G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Trump, iki ülke arasında yaşanan S-400 krizinden kendinden önceki Başkan Barack Obama yönetimini sorumlu tutmuştu. İkili görüşme sonrası basın açıklaması yapan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Bu kez Rusya ile S-400 almak için anlaşma yaptı ve para ödedi. Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı." demişti.

11 uçak Ankara'ya geldi

Milli Savunma Bakanlığı, 12 Temmuz Cuma günü S-400'lerin sevkiyatına ilişkin ilk uçağın Ankara'ya indiğini açıkladı. Şimdiye kadar S-400 malzemesini taşıyan 11 uçak Ankara'ya indi.

Akar-Esper görüşmesi

Sevkiyatın başlamasının ardından Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü. Bakan Akar, Esper'e, Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini iletti.

"Kanunlar yaptırım uygulamayı gerektiriyor"

Washington Post'ta yayınlanan söyleşisinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Kanunlar yaptırım uygulamayı gerektiriyor ve eminim ki bu kanunlara uyacağız. Başkan Trump da bu kanunlara uyacak." demişti.