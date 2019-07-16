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Ersun Yanal'dan Fejsa'ya veto: Bu transferi istemiyorum

Ersun Yanal'dan Fejsa'ya veto: Bu transferi istemiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sportif direktör Comolli’yle yaptığı toplantının ardından Fejsa transferini istemediğini bildirdi.

Kadrosunu önemli isimler güçlendiren ve şampiyonluk için transferde gaza basan Fenerbahçe'de teknik diraktörü Ersun Yanal, Topuk Yaylası kampı sonrası Damien Comolli'yle transfer zirvesi gerçekleştirdi.

Sözcü'de yer alan iddiaya göre; Ersun Yanal, orta sahaya acil bir takviye istedi. Fejsa'yla ilgili Comolli'nin Yanal'a “Hocam sık sakatlık geçiren bir isim. Evet listemizdeydi ve karşılıklı bu oyuncu için bir fikir birliğimiz olmuştu. Kafamızda soru işareti kalmasın diyorsan listemizden çıkartırız. Yine de istiyorsan hemen gidip imza attırabiliriz.''

''Bu transferi istemiyorum''
Yanal'ın da Comolli'ye “Fejsa çok kaliteli bir isim. Ama son yıllarda çok sıkıntı yaşadı. Bizim böyle bir risk alma lüksümüz yok. Bu transferi istemiyorum.” Diyerek Sırp oyuncudan vazgeçtiğini iletti.

Luiz Gustavo olmazsa Mahmut
Transfer zirvesinde Ersun Yanal, orta sahaya acil bir takviye istedi. Fejsa'dan vazgeçilmesinin ardından rota Fransa'ya çevrildi. Comolli, Marsilya'nın Brezilyalı ön liberosu Luiz Gustavo için girişimleri hızlandırdı. Gustavo için Fransız kulübü ikna edilemezse, Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Mahmut Tekdemir için girişimde bulunulacak.

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