2,5yıldır tekerlekli sandalyedeydi! Türkiye'de yürümeye başladı

LİBYA'da uğradığı silahlı saldırı sonrası bacağından yaralanan, geçirdiği 10 ameliyata rağmen sağlığına kavuşamayan ve bacağı kesilme noktasına gelen 40 yaşındaki Esma Amer, Türkiye'de sağlığına kavuşarak tekerlekli sandalyeden kurtuldu. Amer, "2,5 yıldır tekerlekli sandalyedeydim. Tekrar yürümeye başladığımda hayata yeniden başlamış ve yeniden doğmuş gibi oldum." dedi.

Libya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası bacağından yaralanan, geçirdiği 10 ameliyata rağmen sağlığına kavuşamayan ve bacağı kesilme noktasına gelen 40 yaşındaki Esma Amer, Türkiye'de sağlığına kavuşarak tekerlekli sandalyeden kurtuldu.

"Türkiye'de sağlığına kavuşabilirsin"

Doktorların "Eski günlerine dönmen çok zor, bacağın kesilebilir ancak Türkiye'de sağlığına kavuşabilirsin" dedikleri Amer, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde 10 aylık tedavi sürecinde geçirdiği 5 operasyon sonucu sağlığına kavuştu ve tekrar yürümeye başladı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Adnan Kara yaptığı açıklamada, Libyalı hasta 40 yaşındaki Esma Amer'in 2017'de sokakta eşi ve çocuklarıyla birlikte silahlı saldırıya uğradığını belirterek, eşi ve çocuğu vefat eden Amer'in vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını söyledi.

"Sürecin meşakkatli olacağını anlattık"

Bacağı kırılan ve enfeksiyon kapan Amer'in hiç yürüyemediğini ve 1,5 yıl boyunca Libya'da tedavi olmaya çalıştığını dile getiren Kara, koltuk değneğiyle hayatını sürdürmeye çalışan hastanın Türkiye'yi son çare olarak gördüğünü ifade etti. Kara, "Bize geldiğinde 1,5 yıl hiç yürümemiş bir hastaydı. Çok kötü durumda olan bacağında 6 santimetre kısalık, enfeksiyon, kırık ve kaynamama problemleri vardı. Tedavi sürecinin meşakkatli olacağını kendisine anlattık. O da kabul etti, sonra tedaviye başladık." dedi.

Tedavi süreci 10 aydır sürüyor

Amer'in Medipol'de 5 başarılı operasyon geçirdiğini aktaran Kara, "İlk önce enfeksiyonu temizleyip yok ettik. Sonrasında diğer bacağından aldığımız kemikle kaynamayan bölümü kaynattık. Daha sonra ise bacağındaki kısalığı 6 santimetre daha uzatarak her iki bacağı da eşitlemiş olduk." diye konuştu. Kara, tedavi sürecinin 10 ay sürdüğünü ifade ederek, Amer'in saldırıya uğradıktan 2,5 yıl sonra artık kendi başına rahatlıkla yürüyebildiğini, işlerini yapabildiğini anlattı.