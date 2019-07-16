Orhan Aydın kimdir neden gözaltına aldı Orhan Aydın twitter'da ne yazmıştı

Oyuncu Orhan Aydın İzmir Urla'da attığı tweetler nedeniyle gözaltına alındı. Tiyatro ve dizi oyuncusu 71 yaşındaki Orhan Aydın gözaltına alındığı duyurunca vatandaşlar Orhan Aydın kimdir, kaç yaşında ve Orhan Aydın twitter'da ne yazdı sorularının yanıtını aramaya başladı.

Orhan Aydın kimdir, neden gözaltına alındı sorusu merak konusu oldu. 71 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Orhan Aydın attığı twitterler nedeniyle İzmir Urla'da gittiği festival öncesi gözaltına alındı. TKP üyesi olan Orhan Aydın aslen Artvinli ve 1947 doğumlu.

Tiyatro ve dizi oyuncusu 71 yaşındaki Orhan Aydın bir festivale katılmak için gittiği İzmir'de gözaltına alındı.

Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için Urla'ya gelen tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, kaldığı otelin karşısında bir mekanda otururken gözaltına alındı. Gözaltına alındığını twitter hesabından duyuran Aydın, "Şu an Urla'da emniyet tarafından 'hakkınızda dosya var' denilerek gözaltına alındım" yazdı.

Orhan Aydın'ın hakkında, İstanbul Gaziosmanpaşa Savcılığı'nca yürütülen bir hakaret soruşturması dosyası kapsamında gıyabi tutuklama kararı olduğu öğrenildi.

ORHAN AYDIN KİMDİR: Orhan Aydın, 27 Eylül 1947 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Artvinlidir. Orhan Aydın, ortaokul son sınıf itibari ile tiyatro sahnelerindedir. Gerçek sanat disiplinleriyle ilk kez Halkevlerinde karşılaştı ve uzunca bir zaman Ankara'da Halkevlerinde çalışmalarını sürdürdü. Sonra da profesyonel olarak bütün okul hayatı boyunca da sahnelerde oyunculuğa devam etti. Şimdiye kadar 94 tiyatro oyununda rol aldı ve birçok sinema filmi ve dizilerde oynadI.

ROL ALDIĞI DİZİLER:

Kertenkele (dizi) (Bahtiyar) 2014-günümüz

Nasıl Geçti Habersiz (Ahmet) 2012

Karakol - Herkes Adalet İster (Alaattin) 2011

Yerden Yüksek 2010

Nakş-ı Dil Sultan (dizi) (Halil Hamit Paşa) 2010

Adanalı (Nevzat Müdür)(2008-2010

Emret Komutanım 2005

Anadolu Efsaneleri Sarı Kız Tepesi 2005

Anadolu Efsaneleri - Dikilitaş Efsanesi 2005

Anadolu Efsaneleri - Bostancı Baba 2005

Anadolu Efsaneleri - Göl Efsanesi 2004

Anadolu Efsaneleri - Kıyan Tepesi 2004

Fişgittin Bey 2003

Ankara Yollarında 2002

Tatlı Hayat (Hüsnü) 2001

Küçük Besleme (Osman) 2001 - 1999

İkinci Bahar 1998

Kurtuluş (General Dimaras) 1996

Hastane (dizi) (Dr. İskender Akoğlu) 1993

Gerçek Kesit 1993

Deniz Gurbetçileri 1991

Ana (Sivri Zeka) 1991

Yaprak Dökümü (Vehbi)1987

ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Barınak (Sinan Baba) 2012

Devrimden Sonra (Öğretim Görevlisi) 2011

10 Saatte Büyümek Kısa film 2010

Hoşçakal Yarın (Yusuf Aslan'ın Avukatı) 1998

Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Başhekim) 1992

Deniz (film)1987

Muhteşem İkili 1986

Hesap Günü 1986

Muhteşem1985

Kaynak: Orhan Aydın kimdir? aslen nerelidir ve kaç yaşında? Neden emniyete çağrıldı?