 Abdurrahman Dilipak yazdı! 15 Temmuz başarılı olsaydı ne olacaktı?

15 Temmuz şehitleri dün tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle anıldı. Darbe girişiminin 3. yıldönümünde Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin başarılı olması durumunda neler yaşanacağına dair bir yazı kaleme aldı.

Dilipak, "Erdoğan Marmaris’teki otelde yakalansaydı, İzmir’deki askeri üsse götürülecek ilk sorgusu orada yapılacak ve orada zihinsel bulanıklık yapacak ilaç verildikten sonra psikolojik travma yaşadığı gerekçesi ile psikolojik açıdan müşahede altına alınacaktı" dedi.

Dilipak, "Ya başarılı olsalardı!" başlığıyla yayımlanan yazısında, Erdoğan için "Direniş olursa yaralanması ve öldürülmesi de söz konusu idi. Hemen gizli kasaları, yurt dışına kaçmak için uçağa yüklenmiş altın külçelerin ele geçirildiği haberleri ki, aynısını 60 darbecileri Menderes’e de yapmıştı. Sonra tedavi ettiklerini söyleyip, burada Yassıada benzeri düzmece bir yargılamadan sonra 5000 sayfayı aşan suç dosyası ile Suriye’de gizli bir terör örgütü kurduğu, silah kaçakçılığı ile suçlanıp Lahey’e gönderilecek ve tabi mahkûm edilmesi sağlanacaktı" diye yazdı.

Hoca efendi İstanbul’a geldikten sonra...

Dilpak; ''Hoca efendi İstanbul’a geldikten sonra her hafta İslam ülkelerinden gelen dini temsilciler tarafından ziyaret edilecek, biat alınacak ve her ay hoca efendi bir İslam ülkesini ziyaret ederek hükümet erkânı ve dini toplulukların liderleri tarafından halife olarak karşılanacaktı'' dedi.

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