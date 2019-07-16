Halit Kıvanç kimdir kaç yaşında eşi Bülbin Kıvanç yaşıyor mu?

Halit Kıvanç öldü iddiası bir anda sosyal medyada dolanınca oğlu Ümit Kıvanç son noktayı koydu ve babam yaşıyor dedi. Peki Türk televizyonlarının gelmiş geçmiş efsane ismi Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşında, Halit Kıvanç'ın eşi ve çocukları kimdir vatandaşları tarafından merak edildi.

Halit Kıvanç kimdir, Halit Kıvanç öldü mü sorusu günün en çok araştırılan konularından oldu. Türk televizyonlarının efsane ismi Halit Kıvanç hakkında ortaya atılan öldü iddiası kısa sürede gündem olunca oğlu Ümit Kıvanç bu asılsız iddialara 'Babam şu anda evinde TV izliyor' diyerek son noktayı koydu. Bu asılsız iddianın ardından ise vatandaşlar usta isim Halit Kıvanç hakkında kimdir araştırmaları yapmaya başladı. Peki 1926 yılında İstanbul’da doğan efsane sunucu Halit Kıvanç kimdir, eşi kim ve kaç çocuğu var? İşte merak edilenler...

Türkiye’nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Halit Kıvanç İstanbul doğumlu ve şu anda 93 yaşında. Bülbin Kıvanç ile evli olan Halit Kıvanç'ın Ümit Kıvanç adında bir oğlu var.

63 yaşında hayattaki en büyük mutluluğum dediği eşi Bülbin Kıvanç ve evliliği hakkında konuşan büyük usta Halit Kıvanç şunları söylemişti...

* Hayattaki en büyük mutluluğunuz nedir? 62 yıllık evliliğiniz mi?

- Çalışkan bir talebe olup okulu bitirmek, üniversiteye gitmek, işim, evliliğim... Karım eczacı. Babası çok kıymetli bir öğretmendi. Birçok konuda karımla aynı şeyleri seviyor değiliz ama hiçbir zaman birimizin daha az sevdiğini öteki daha az sevmiş değildir. En azından onun kadar sever görünürüz. Mesela eşimin futbola ve spora ilgisi yoktu. Ama benimle birlikteyken o da memnun olurdu. Başarılı işler yapmamda karımın çok büyük rolü var. Kültürüyle ve sabrıyla.

* 62 senede hiç ayrılık noktasına geldiğiniz oldu mu?

- Hayır. Bir şeyden dolayı; aramızda bir sıkıntı olursa susmayı tercih ederiz. Kavga etmeyiz. 1955’te evlendik. Bazı durumlarda duygularımızı birbirimize uyarak gösteririz.

Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç...

HALİT KIVANÇ KİMDİR?

Halit Kıvanç ,1926 yılında İstanbul'da doğdu ,radyo ve televizyon sunucusu, gazeteci, maç spikeri. Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularındandır. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç‘ın babasıdır.

Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde ,yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde tamamladı. 3 ay kadar hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.1953′te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte memleketimizin ilk günlük spor gazetesi (Türkiye Spor)gazetesini çıkardı.Bir yıla yakın ünlü yayın kuruluşu BBC de çalıştı. Ülkemiz'de radyo ve TV yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, TV'nin bir çok yayınında ‘ilk'lerin adamı oldu. olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda dünya kupasını televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 Dünya Kupası finallerini radyo ve tv de nakletmistir.

Sunuculukta 50 yılını 2005′te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200′ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.

Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle layik görüldü.



Halit Kıvanç'ın yazdığı kitaplar :

Ve Allah Gazeteciyi Yarattı 1959 İstanbul Matbaası.

Kazulet Hanımın Minisi 1968 Altın Kitaplar

Mikrofonunu Kordonuna Göre Uzat 1977 Meta Yayınları

Beckenbauer Futbol Okulu. (Çeviri) 1977 Kelebek Yayınları.

Gülmece Güldürmece 1978 (1. Baskı) Kelebek Çocuk Kitapları

Ve Karşınızda Halit Kıvanç 1979 (1. Baskı) Milliyet yayınları 1980 Karacan yayınları

Gelin Yarışalım 1982 Kelebek Yayınları (Kelebek Çocuk Kitapları)

Halit Kıvanç Anlatıyor Üç Yüz Otuz Üç Fıkra 1982 Karacan yayınları

Gool Diye Diye 1983 Hürriyet Yayınları.

Hadi Anlat Bakalım Anılar 1 1988 (3. baskısı) Yorum Kitapları

Bulutlarla Yarışan Kadın, Halit Kıvanç Sabiha Gökçen‘le söyleşiyor 1988 Yapı Kredi Yayınları.

Çok Affedersiniz Ama… 1999 Aksoy Yayıncılık.

Telesafir Bizde TV Böyle Başladı 2002 Remzi Kitabevi

Kupaların Kupası Dünya Kupası 1930′dan 2002′ye 2002 Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Futbol! Bir Aşk… 2004 İletişim Yayınları

Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur Müjdat Gezen Kitabı 2006 Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları