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Trabzon'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu

İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu

TRABZON 'un Çaykara ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A idaresindeki 34 JM 4558 plakalı otomobil, sabah 04.30 sularında Haros Komları istikametine giderken Uzungöl çıkışındaki virajda direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu dereye uçtu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralanan M.A’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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