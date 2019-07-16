Binali Yıldırım'dan konuşulacak sözler! Bir daha darbe olur mu?

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başbakanlık koltuğunda oturan Binali Yıldırım darbe girişimiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Yıldırım 'bir daha darbe olur mu' sorusuna ise bakın ne yanıt verdi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ile konuştu.

Fırat, "Korkmadım ama üzüldüm, kahroldum..." başlığıyla yayımlanan yazısında Yıldırım'ın darbe girişimiyle ilgili bugünkü düşüncelerini sordu.

Çılgınlık yapmaya kalkanlar her zaman olabilir

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında korkmadığını, ancak üzüldüğünü söyleyen Yıldırım, "Tehlike geçti mi, bir daha darbe olur mu?" sorusunu "Çılgınlık yapmaya kalkanlar her zaman olabilir'' yanıtını verdi. Yıldırım konuşmasının devamında şunları söyledi:

Devlet tüm kurumları ile uyum ve koordinasyon içinde takip etmeli

'Devlet tüm kurumları ile uyum ve koordinasyon içinde konuyu hassasiyetle takip etmeli’ sözleriyle yanıtladı. 15 Temmuz ile birlikte elde edilen kazanımlara dikkat çekerek, ’Milli irade vesayetlerden kurtulmuştur. Darbe ilk defa milletin el koyması ile önlendi. Millet demokrasiye sahip çıkmıştır. Millet Cumhurbaşkanı’na, Meclis’ine sahip çıkmıştır. En büyük kahraman yüce Türk milletidir’ dedi.

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