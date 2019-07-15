Bakan Soylu açıkladı! İşte 3 yıllık terör bilançosu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3 yıllık terör bilançosunu açıkladı. Soylu '15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Gölbaşı'da Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı'nın programında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3 yıllık terör bilançosunun rakamlarını da açıkladı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada ''15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik''dedi.

"15 temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz"

Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

'15 Temmuz 2016'dan bu yana tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu yıl FETÖ'ye dönük 9 bin 903 operasyon yaptık. 15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz."