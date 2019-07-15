Halit Kıvanç öldü mü? Oğlundan açıklama geldi!

Ünlü spiker Halit Kıvanç'ın öldüğü haberleri medyada yayılırken oğlu Ümit Kıvanç'tan açıklama geldi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Ümit Kıvanç, ölüm haberini, "Babamın sağlık durumuyla ilgili bir yalan haber yayıldı, herkesten mesajlar telefonlar geliyor. Babam evinde, TV seyrediyor. Böyle bir şeyi kim neden yayar, anlamak mümkün değil. Herhalde durduk yerde kötülük olsun diye falan" sözleriyle yalanladı.

ÖNEMLİ DUYURU

Babamın sağlık durumuyla ilgili bir yalan haber yayıldı, herkesten mesajlar telefonlar geliyor. Babam evinde, TV seyrediyor. Böyle bir şeyi kim neden yayar, anlamak mümkün değil. Herhalde durduk yerde kötülük olsun diye falan. — ümit kıvanç (@umit_k) 15 Temmuz 2019

Halit Kıvanç kimdir?

Usta spiker, sunucu Halit Kıvanç 1925 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya gelmiştir. Türkiye’ye en uzun soluklu sunuculuk mesleğini icra eden isimlerdendir. Beş kardeştir. Babası İsmail Bey, annesi ise Leman Hanım’dır. Ailenin en küçük çocuğudur.

1955 yılında Bülbin Hanım ile evlenmiştir. Yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç, Halit Kıvanç’ın oğludur.

Efsane futbolcu Pele ile ilk röportaj yapan gazeteci olan Halit Kıvanç Pertevniyal Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra 3 ay kadar Hakimlik yaptı. Günümüze kadar Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere bir çok dergi ve gazete bünyesinde üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenmiştir.

1953 yılında Halit Talayer ve Alp Zirek ile birlikte Türkiyenin ilk günlük spor gazetesi olan Türkiye Spor’u çıkarmıştır.

1 sene kadar İngiliz yayın kuruluşu BBC’dede görev yapan Halit Kıvanç ülkemizde radyo programlarının yayıncılığında büyük emekleri olan isimlerden bir tanesidir.

Türk Televizyon tarihininde bir çok ilk projelerine imza atan Halit Kıvanç Olimpiyatlar ve Uluslararası karşılaşmalarda sunuculuk yapmış tam 10 dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sunmuştur.

2005 senesinde sunuculuğunun 50. yılını kutlayan Halit Kıvanç Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200’den fazla ödül ile ödüllendirilmiştir.

Düzgün Türkçesi, efendi, çalışkan ve saygın duruşu ile televizyon dünyasının ve ekran severlerin büyük takdirini kazanan Halit Kıvanç koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır. 2006 yılında Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur isimli bir kitaba imzasını atmıştır.

Ayrıca Futbol Bir Aşk, Kupaların Kupası Dünya Kupası, Telasafir Bizde Tv Böyle Başladı, Çok Affedersiniz Aa, Bulutlarla Yarışan Kadın, Hadi Anlat Bakalım Anılar, Gool Diye Diye, Halit Kıvanç Anlatıyor, Gelin Yarışalım, Ve Karşınızda Halit Kıvanç, Gülmece Güldürmece, Beckenbauer Futbol Okulu, Mikrofonunu Kordonuna Göre Uzat, Kazulet Hanımın Minisi ve Ve Allah Gazeteciyi Yarattı isimli kitaplara imzasını atmıştır.