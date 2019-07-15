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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'a özel saat

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'a özel saat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 Temmuz temalı saat taktığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış törenine katılarak vatandaşlara hitap etti.

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "Açılışını yaptığımız Ankara Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binamızın hayırlısı olmasını Allah’tan diliyorum. Polis teşkilatımız, 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızla sırt sırta vererek adeta tarih yazdı. Kimi zaman üç beş gözü pek polisimiz, FETÖ’cü alçaklar tarafından işgal edilen bazı yerleri kısa sürede kurtararak darbenin bastırılmasında büyük başarı elde ettiler. Özel Harekatçılarımız, yetişebildikleri her yerde darbecilere kök söktürdüler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz temalı saat taktığı görüldü.

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