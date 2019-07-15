Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiası doğru mu? İşte detaylar

Rum basınında yer alan "Türkiye Kıbrıs'ta doğalgaz buldu" iddiasını kısmen doğrulayan üst düzey diplomatik kaynak "Türkiye’nin bir şeyler bulduğu doğru. Bu konuda bir şeyler yazılacaksa fos çıkmaz” diye konuştu.

Ankara ile Brüksel arasında Kıbrıs konusunda yaşanan gerilimin tırmandığı bir dönemde, Türkiye’ye ait sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz’de doğalgaz rezervi keşfettiği iddiası konuşuluyor. İlk olarak Rum basını tarafından ortaya atılan iddiaya, KKTC medyasına konuşan yetkililerden ‘dolaylı’ bir doğrulama geldi.

170 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti

İddiayı ilk ortaya atan Rum gazetesi Fileleftheros, Baf açıklarındaki faaliyetlerini sürdüren Fatih sondaj gemisinin 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini yazmıştı. Kıbrıs Türk basını da bugün, söz konusu iddianın doğru olabileceği bilgisini paylaşıyor.

"Türkiye’nin bir şeyler bulduğu doğru"

Kıbrıs Postası’na konuşan üst düzey bir diplomatik kaynak, ‘ilk bulgulara göre bu bilgilerin doğru olabileceğini’ söyledi. “Türkiye’nin bir şeyler bulduğu doğru” diyen üst düzey yetkili, bu konuda resmi açıklamanın Türkiye’den geleceğini ekledi. Yetkili, KKTC’nin Türkiye’ye arama yapma konusunda lisans verdiğini, resmi açıklamanın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yapılabileceğini kaydetti.