Meclis'teki 15 Temmuz oturumunda gergin dakikalar! FETÖ sözleri damga vurdu

"Üzerinde özenle durulması gerekiyor"

15 Temmuz'un üzerinde özenle durulması gerekiyor. O gece bu yüce çatı altında darbeye karşı takınılan tavır, TBMM'nin milletle ne kadar uyum içinde olduğunun ve milli iradeyi ne kadar hakkaniyetle temsil ettiğinin apaçık delili olmuştur. Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye bugün, sadece vatanımızın değil, aynı zamanda vazifemizin adıdır.