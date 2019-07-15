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Trabzonspor'da Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin istifa etti

Trabzonspor'da Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin istifa etti

Son dakika haberine göre; Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bordo-mavili kulübün tüm kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, görevlerinden ayrıldı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin'in, üstlendiği Futbol Şube Sorumluluğu ile 1461 Trabzon ve Altyapı Koordinatörlüğü görevlerinden ayrılma kararını kulüp yönetimine bildirdiği öğrenildi.

Şahin, dilekçesinde, "Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihte deklare ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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