Merih Demiral Ronaldo'yla idmanda

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'a ısınmaya başladı. Merih, bugün yapılan idmanda Ronaldo'yla bir araya geldi.

İtalya devi Juventus'un 18 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Merih Demiral, yeni takımına çabuk uyum sağladı.

Merih Juvenstus'a alışıyor

Siyah-beyazlı ekibin yıldız futbolcularıyla tek tek tanışan milli gururumuz, bugün de dünyaca ünlü Portekizli star Ronaldo'yla bir araya geldi.

İdman öncesi kısa süre konuşan ikilinin gülüşmeleri objektiflere yansıdı. Rahat ve kendine güvenen tavırlarıyla dikkat çeken Merih Demiral, deneyimli teknik adam Sarri'den de övgüler alıyor.

Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın da yardımlarıyla adaptasyon sürecini hızlı geçen Merih'in antrenmanlarda son derece başarılı işler yaptığı ifade ediliyor.