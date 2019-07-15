SON DAKİKA
CANLI YAYIN Meclis'te 15 Temmuz için özel oturum düzenleniyor! Erdoğan da orada Mustafa Şentop konuşuyor Haberin devamı.
HABER /  SPOR

Merih Demiral Ronaldo'yla idmanda

Merih Demiral Ronaldo'yla idmanda

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'a ısınmaya başladı. Merih, bugün yapılan idmanda Ronaldo'yla bir araya geldi.

İtalya devi Juventus'un 18 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Merih Demiral, yeni takımına çabuk uyum sağladı. 

Merih Juvenstus'a alışıyor

Siyah-beyazlı ekibin yıldız futbolcularıyla tek tek tanışan milli gururumuz, bugün de dünyaca ünlü Portekizli star Ronaldo'yla bir araya geldi. 

İdman öncesi kısa süre konuşan ikilinin gülüşmeleri objektiflere yansıdı. Rahat ve kendine güvenen tavırlarıyla dikkat çeken Merih Demiral, deneyimli teknik adam Sarri'den de övgüler alıyor.

Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın da yardımlarıyla adaptasyon sürecini hızlı geçen Merih'in antrenmanlarda son derece başarılı işler yaptığı ifade ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB önünde 15 Temmuz anma töreni! İmamoğlu'ndan dikkat çeken konuşma
İBB önünde 15 Temmuz anma töreni! İmamoğlu'ndan dikkat çeken konuşma
Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Ak açıkadı! 1 doların sırrını ilk kez...
Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Ak açıkadı! 1 doların sırrını ilk kez...
Abdullah Avcı'nın taktiği belli oldu! Kaleci Karius'u idmanlarda stoper oynatıyor
Abdullah Avcı'nın taktiği belli oldu! Kaleci Karius'u idmanlarda stoper oynatıyor
Avrupa Birliği'nden 15 Temmuz mesajı! Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz
Avrupa Birliği'nden 15 Temmuz mesajı! Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz
Mustafa Eskihellaç Boluspor'dan Yeni Malatyaspor'a transfer oldu
Mustafa Eskihellaç Boluspor'dan Yeni Malatyaspor'a transfer oldu
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yorumlar