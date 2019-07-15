Piyasalar kapalı ancak dolarda dalgalı seyir sürüyor!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içinde piyasaların tatil olduğu günde dolar/TL dalgalı seyrini koruyor. Yeni haftanın ilk iş günü 5.72 TL'de işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta 5.75 TL bandında hareket eden ve Rusya'dan alınan S-400 teslimatının başladığının açıklanması sonrasında 5.7780'e kadar yükselen dolar, yeni haftanın ilk iş günü 5.72 TL'de işlem görüyor. Euro/TL ise 6.46 TL seviyesinde yer alıyor.

Türkiye'nin kredi notu

Geride bıraktığımız haftasonu kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, görünüm de 'negatif' olarak teyit etti. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikası görüşlerini ifade etmesi gösterildi.

Teknik açıdan dolar/TL için 5.7500 direnç konumunda

Ayrıca Rus hava savunma sistemi S-400'lerin teslimi sonrası politik belirsizliğin arttığı ifade edildi. Kararda ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım olasılığı da ele alındı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL için 5.7500'in direnç, 5.6500'in destek konumunda bulunduğunu belirtti.