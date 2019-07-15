HABER /  EKONOMİ

Piyasalar kapalı ancak dolarda dalgalı seyir sürüyor!

Piyasalar kapalı ancak dolarda dalgalı seyir sürüyor!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içinde piyasaların tatil olduğu günde dolar/TL dalgalı seyrini koruyor. Yeni haftanın ilk iş günü 5.72 TL'de işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta 5.75 TL bandında hareket eden ve Rusya'dan alınan S-400 teslimatının başladığının açıklanması sonrasında 5.7780'e kadar yükselen dolar, yeni haftanın ilk iş günü 5.72 TL'de işlem görüyor. Euro/TL ise 6.46 TL seviyesinde yer alıyor.

Türkiye'nin kredi notu

Geride bıraktığımız haftasonu kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, görünüm de 'negatif' olarak teyit etti. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikası görüşlerini ifade etmesi gösterildi.

Teknik açıdan dolar/TL için 5.7500 direnç konumunda

Ayrıca Rus hava savunma sistemi S-400'lerin teslimi sonrası politik belirsizliğin arttığı ifade edildi. Kararda ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım olasılığı da ele alındı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL için 5.7500'in direnç, 5.6500'in destek konumunda bulunduğunu belirtti.

 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afişleri paylaşımı! Hasan Kaçan ile birbirlerine girdiler
Foto Galeri Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afişleri paylaşımı! Hasan Kaçan ile birbirlerine girdiler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yerli PISA ABİDE'den çok konuşulacak araştırma: Öğrenciler okuduğunu anlamıyor
Yerli PISA ABİDE'den çok konuşulacak araştırma: Öğrenciler okuduğunu anlamıyor
Erkan Mumcu'nun tartışma yaratan Gül sözleri! Ahmet Hakan'dan çok sert eleştiriler
Erkan Mumcu'nun tartışma yaratan Gül sözleri! Ahmet Hakan'dan çok sert eleştiriler
Neymar'dan olay açıklamalar! Taraftar deliye döndü
Neymar'dan olay açıklamalar! Taraftar deliye döndü
Dilipak tartışmanın fitilini ateşledi! 15 Temmuz ile ilgili çarpıcı sorular
Dilipak tartışmanın fitilini ateşledi! 15 Temmuz ile ilgili çarpıcı sorular
Türkiye 15 Temmuz kahramanlarını saygıyla anıyor
Türkiye 15 Temmuz kahramanlarını saygıyla anıyor
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem ayı nedir ibadetleri
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem ayı nedir ibadetleri
Yorumlar