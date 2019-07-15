Fuat Oktay'dan '15 Temmuz' paylaşımı! İlelebet canlı kalacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz'a ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.
15 Temmuz gecesi rabbimizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır.— Fuat Oktay (@fuatoktay06) 15 Temmuz 2019
15 Temmuz’da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. pic.twitter.com/J1DHpJveqU
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