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Fuat Oktay'dan '15 Temmuz' paylaşımı! İlelebet canlı kalacaktır

Fuat Oktay'dan '15 Temmuz' paylaşımı! İlelebet canlı kalacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz'a ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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