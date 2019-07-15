İşte 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan en iyi fotoğraflar
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında hain darbe girişiminin gecesinde çekilen en iyi fotoğraflar derlendi. İşte 15 Temmuz darbe girişimini anlatan en iyi 10 fotoğraf...
2016 yılının 15 Temmuz gecesi yıllarca milletin ekmeğini yiyen FETÖ'cü hainler, 48 saat içinde defedilmişti. 248 şehit verdiğimiz bu kutlu günde 2196 vatandaş ise yaralanmıştı. Hürriyet fotomuhabirleri Rıza Özel ve Selçuk Şamiloğlu, o unutulmaz geceye dair çekilen en iyi fotoğrafları derledi. İşte 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan en iyi 10 fotoğraf...
Tankları durduran cesaret - İSMAİL COŞKUN - İHA
O gece FETÖ darbecilerinin hesaplamadığı şey, halk direnişiydi. Tankları durduran insanların direncini İhlas Haber Ajansı’ndan İsmail Coşkun’un İstanbul Atatürk Havalimanı önünde çektiği bu fotoğraf ortaya koydu.
Darbenin acımasız yüzü - OSMANCAN GÜRDOĞAN - DEPO PHOTOS
15 Temmuz gecesi yaşanan vahşeti en net gösteren fotoğraflardan biri Depo Photos ajansından Osmancan Gürdoğan imzasını taşıyor. Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeye direnen halkın üzerine sürülen tanklar, birçok vatandaşı metrelerce yükseklikteki üstgeçitten aşağı attı. Onlarca insanımız bu noktada şehit oldu. Osmancan Gürdoğan’ın bu fotoğrafı 2017 yılında TFMD yarışmasının en prestijli ödülünü alarak “Yılın Basın Fotoğrafı” seçildi.
Generkurmay önünde direniş - RIZA ÖZEL - HÜRRİYET
15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeye direnen vatandaşlar.