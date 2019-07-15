Adnan Oktar örgütünün FETÖ bağlantısı gün yüzüne çıktı bakın nasıl?

Adnan Oktar örgütü üyesi Ceyda Ertüzün'ün eski bakan ve kapatılan Zaman gazetesi yazarına 5 Eylül 2013'te "Sonbaharda Türkiye'de beklenen kalkışmadan evvel bu seri toplantıları yapmamız çok faydalı olacaktır" şeklindeki mail attığı ortaya çıktı. Bu maille örgütün 17-25 Aralık darbe teşebbüsünü önceden bildikleri deşifre oldu.

Adnan Oktar örgütü üyesi Ceyda Ertüzün'ün bilgisayarında yapılan incelemelerde örgütün 17-25 Aralık darbe girişimini önceden bildiğine dair işaretler bulundu. Ertüzün'ün 5 Eylül 2013'te, eski Dışişleri Bakanı ve bir Zaman Gazetesi yazarına gönderdiği mailde, "Sonbaharda Türkiye'de beklenen kalkışmadan evvel bu seri toplantıları yapmamız çok faydalı olacaktır" ifadelerine rastlandı. Savcılık, Adnan Oktar örgütünün 17-25 Aralık darbe girişimlerini önceden bildiklerini ve bu yönde yurt dışı temaslarını programladıkları tespitinde bulundu.

Diz üstü bilgisayarda bulundu

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüte ait Ankara'daki bir evde diz üstü bir bilgisayar bulundu. 'Aysecelik' kullanıcı adı ile kullanılan bilgisayarda bulunan yedekleme dosyasının içerisinde tutuklu şüphelilerden Fatma Ceyda Ertüzün'ün eski Dış İşleri Bakanı Yaşar Yakış ve FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi yazarıyla yaptığı yazışmalara rastlandı. Yazışmaların içeriğinin incelenmesi sonucu Oktar örgütünün 17-25 Aralık'tan 3 ay önce darbe girişiminden haberdar olduğuna ilişkin ifadeler tespit edildi.

''Kalkışmadan evvel toplantılar yapmamız faydalı olacaktır''

5 Eylül 2013 tarihinde yapılan yazışmaya göre Ceyda Ertüzün, yapılacak olan uluslararası bir toplantı için Türkiye'ye gelen misafirlere brifing verilmesi gerektiğini belirterek, Hakan Atilla davasında bilirkişi olduğu ortaya çıkan Jonathan Schanzer'in Türkiye'den ilk kez kendilerini ağırlamak istediğini ifade ediyor. Ertüzün'ün, Yakış'a , "Sonbaharda Türkiye'de beklenen kalkışmadan evvel bu seri toplantıları yapmamız çok faydalı olacaktır. Oxford'lu yetkililerle telefon ile görüşseniz ve Amerika'ya CFR'a bugün cevap versek olur mu?" ifadelerini kullanıyor.