Kemal Kılıçdaroğlu'dan ABD'ye S-400 tepkisi kabul edilemez!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ateş çemberinde olduğunu vurgulayarak "S-400'lerin alınması gereklidir. Türkiye'nin yaptırıma maruz kalması kabul edilemez" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara ile Washington arasında yaşanan S-400 kriziyle ilgili olarak "S-400'lerin alınması gereklidir. Amerika'nın yaptırımları ne olacak bilmiyorum ama Türkiye'nin savunma sistemini güçlendiriyor diye yaptırıma maruz kalması kabul edilemez. Biz doğru bulmayız" dedi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Ateş çemberindeyiz, S-400 gerekli, yaptırım kabul edilemez" başlığıyla yayınladığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı konuşmayı aktardı.

"BU KAPSAMDA S-400'LERİN ALINMASI GEREKLİDİR"

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün yaptığımız görüşmede S-400 tartışmalarını sordum" diyen Zeyrek şöyle devam etti;

"Öncelikle Türkiye'nin ABD'den Patriot almak istediğini ama alamadığını anımsattı. İkinci tespiti, ülkemizin ateş çemberinin ortasında bulunduğunu ve hava savunma sisteminde bir gedik ateş olduğu yönündeydi. Irak'ta, Suriye'de, Körfez'de, Doğu Akdeniz'de yaşanan önemli gelişmelere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'F-35 meselesi, NATO ile ilişkiler meselesi önemli ama bu coğrafyada hava savunma sistemindeki açıklar kabul edilemez. Sistemin güçlendirilmesi, bu kapsamda S-400'lerin alınması gereklidir.'

Kılıçdaroğlu, dışa bağımlılığın giderilmesi gerektiğini de vurgularken S-400'lerle birlikte teknoloji transferi yapılıp yapılmadığının hem Türkiye hem Rusya tarafından açıklanması gerektiğini ifade etti."

Yaptırım an meselesi

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, Zeyrek'in aktardığına göre şunları söyledi:

"Amerika'nın yaptırımları ne olacak bilmiyorum ama Türkiye'nin savunma sistemini güçlendiriyor diye yaptırıma maruz kalması kabul edilemez. Biz doğru bulmayız. Türkiye, dışa bağımlılığını azaltıp savunma sanayisini yeterince güçlendiremedi. Bir taraftan S-400 alıp, diğer taraftan tank paleti Katarlılara devrederek savunma sanayi güçlendiremez. Günübirlik politikalarla savunma sanayi ve dış politikanın geliştirilmesi mümkün değildir."+

S-400 krizi

Türkiye, Barack Obama'dan başkanlığı döneminde patriot füzesi istedi. Ancak Obama yönetimi bu talebe sıcak bakmadı. Türkiye alternatif olarak Rus hava savunma sistemi olan S-400'lere yöneldi. Türkiye, kısa bir süre sonra S-400'leri aldı ve teslimatı beklemeye başladı. Bu süreçte ABD, Türkiye'nin S-400 programından çıkmasını istedi. Askeri bir takım gerekçeler öne süren ABD, program iptal edilmezse CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele) yaptırımları uygulayacağını açıkladı. ABD'den Milli Savunma Bakanlığına gönderilen mektup da bu tehditlerin resmi tebligatı oldu. Bakanlık ABD'nin S-400 mektubuna aynı sertlikte cevap verdi.

Japonya'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptırım uygulanacağına dair bir izlenim almadığını ifade etti. Trump da Türkiye'nin S-400 almasından ötürü Obama'yı suçladı. Bu gergin ortamda Milli Savunma Bakanlığı, 12 Temmuz Cuma günü S-400'lerin sevkiyatına ilişkin ilk uçağın Ankara'ya indiğini açıkladı. Şimdiye kadar 7 uçak S-400'ler için Ankara'ya indi.

Sevkiyatın başlamasının ardından Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü. Bakan Akar, Esper'e, Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini iletti.