Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler barışın ve milli güvenliğimizin garantisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortaya çıkan tablonun, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedarikinin tamamen kendi toprakları içinde ve bölgesinde barışı koruma amaçlı olduğunu gösterdiğini belirterek, "Biz, S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz. Barışı ve kendi milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Savunma sanayimizi geliştirmeye yönelik diğer tüm atılımlarımızın da amacı budur" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Cumhurbaşkanı, S-400'ler başta olmak üzere dış politika ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Rusya'dan S-400 teslimatı

"Tarihimizin en önemli anlaşması bu anlaşmadır. S-400'ler NATO'nun geleceğini de güçlü etkileyecek, NATO mutlu olmalı. S-400'lerle ilgili süreç Nisan 2020'de tamamlanacak.

S-500 mesajı

S-500'leri de yine Rusya ile yapmak durumu söz konusu.

"S-400'lerin kontrolü tamamen TSK'da olacak"

Sayın Trump ile bir telefon görüşmem olabilir. S-400'lerin kontrolü tamamen TSK'da olacak. F-35'leri vermemek dostluğa ve ortaklığa yakışmaz.

"S-400 alınmasının nedeni bölgede barışı korumak"

S-400 alınmasının nedeni bölgede barışı korumak.

ABD ile yaptırım tartışması

Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımları konusunda imzalar 2017'de atıldı, F-35'ler bu kapsamda değil. Trump'ın CAATSA'dan feragat etme ve erteleme yetkisi var. Orta yolu bulması gereken Sayın Trump'tır, F-35'lerde ortağız, ödemesini yaptık.

"Sığınmacı politikası nedeniyle Türkiye'ye Nobel Barış Ödülü verilmeli"

Biz S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz, barışı ve milli güvenliğimizi garantiye alıyoruz. ABD'den sonuç alamayınca Rusya'ya yöneldik. Siyasette ABD'nin temsilcisi gibi hareket edenler var. S-400'ler keyfi değil bir zorunluluktur. Dış politikada tutarlı ve ahlaklı politikadan taviz vermedik. Sığınmacı politikası nedeniyle Türkiye'ye Nobel Barış Ödülü verilmeli.

İdlib'deki son gelişmeler

İdlib'in güvenliği konusunda Rusya ile anlayış birliğini koruyoruz.''

Rumlara silah ambargosu kalkar mı?

Teklifi getiren zat Türkiye düşmanı inanıyorum ki Sayın Trump bu oyunu bozar.

Kuzey Irak'ta Pençe Harekatları

Bu sürecin sonunda artık Kandil diye bir tehdit kaynağı kalmayacak. Fırat'ın doğusundaki terör koridorunun ucunu kapatmış olacağız.DOĞU

Akdeniz'de Sondaj gerilimi

Bölgeye çöreklenme çabalarına karşı somut adımlar atıyoruz. Altımızın oyulmasına fırsat tanımadan inisiyatif kullanmaktan tarafız.

AB'den sondaj yaptırımı hazırlığı

Bunlar blöf, dikkate almaya gerek yok.

FETÖ ile mücadele

FETÖ ile mücadelenin tamamen bittiği kanaatinde değilim. Metastaz yapmış kanser mikrobu gibi tamamen kesilip atılması lazım. Bu can bu tende olduğu sürece bu mücadele sürecek."