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Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Demirören Haber Ajansı
Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

RİZE'nin Ardeşen ilçesi Armağan köyünde düğün yemeğinden zehirlenen 115 kişi hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesi Armağan köyünde akşam saatlerindeki düğünde misafirlere tavuk, pilav ve yaprak sarma ikram edildi. Düğün sırasında bazı kişiler mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetleri devam edenler, kendi araçlarıyla Kaçkar Devlet Hastanesine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye başvuran 115 kişi tedavi altına alındı. Hastane acil servisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan çok sayıda kişi, Çayeli ve Rize'deki hastanelere yönlendirildi. 

Ardeşen ilçe Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı.

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