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Denizli'de gölette ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı
Denizli'de gölette ceset bulundu

DENİZLİ’nin Tavas ilçesinde gölde bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’nin Tavas ilçesi Akyar Mahallesinde bulunan gölette balık tutan köylüler, gölde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü.

Sırt üstü yatan kişinin yanına yaklaşınca öldüğünü fark eden köylüler durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin bulunduğu alan ve çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

30 yaşlarında olduğu tahmin edilen ceset, üzerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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