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İstanbul Eminönü'nde denizde erkek cesedi bulundu

Anadolu Ajansı
İstanbul Eminönü'nde denizde erkek cesedi bulundu

İSTANBUL'da Beşiktaş-Kadıköy seferini yapan vapurdan bir kişinin Kabataş civarında denize düştüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de bir kişinin denize atladığı ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

İSTANBUL Eminönü İskelesi civarında erkek cesedi bulundu.

Sahil Güvenlik ve Denizde Dayanışma Derneği ekipleri, Beşiktaş-Kadıköy seferini yapan vapurdan bir kişinin Kabataş civarında denize düştüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de bir kişinin denize atladığı ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Eminönü İskelesi civarında denizde, bir erkeğe ait ceset bulunurken ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Ekiplerin, diğer kişiyi arama çalışması devam ediyor.

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