Rus Senatör Morozov'dan çok konuşulacak ABD-Türkiye açıklaması!

Rus senatör Oleg Morozov, "ABD'nin S-400 yüzünden Türkiye’yle askeri ilişkilerini koparacağını sanmam, uzlaşacaklardır." diye konuştu.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin uluslararası ilişkiler komitesi üyesi Oleg Morozov, ABD’nin, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almaktan vazgeçmemesi nedeniyle Türkiye’yle askeri ilişkilerini tamamen koparmayacağına inandığını söyledi.

"Askeri ilişkilerini büsbütün koparacağını sanmam"

Sputnik’e demeç veren Rus senatör Morozov, S-400 sistemi parçalarının ilk partilerini teslim alan Türkiye’ye, ABD tarafından ne tür yaptırımlar uygulanabileceği sorulunca, “ABD tarafının yaptırım uygulaması tabii ki olası. Ancak bana göre aralarında tarafların ikisi için de faydalı bir konuşma olacak” dedi ve ekledi, “ABD’nin Türkiye’yle askeri ilişkilerini büsbütün koparacağını sanmam.”

"Uzlaşı formülü üzerinde anlaşacaktır"

Morozov ayrıca, “Taraflar, S-400 sisteminin Türkiye’de kalmaya devam edeceği bir uzlaşı formülü üzerinde anlaşacaktır” tahmininde bulundu.