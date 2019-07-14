HABER /  POLİTİKA

İstiklal Caddesinin ismini "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştirdiler

İstiklal Caddesinin ismini "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştirdiler

SİVAS Belediyesi'nin AK Partili Meclis üyesi tarafından belediye meclisine sunulan İstiklal Caddesinin adının "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştirilmesi teklifi meclisten geçti.

AK Partili Sivas Belediyesinde meclis üyesi olan Erhak Çınar tarafından, belediye meclisine İstiklal Caddesi'nin isminin "Şehit Muhammed Mursi" olarak değiştirilmesi teklifi getirildi.

Toplanan belediye meclisinde de bu teklif oylanıp kabul edildi.

Karar yargıya taşınacak

Alınan bu karar onaylanması için de Sivas Valiliği'ne gönderildi.Karara STK'lar tepki gösterirken Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.



BU FOTO GALERİYE BAKIN
Trakya Üniversitesi Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2 projesiyle bir ilki daha gerçekleştirdi!
Foto Galeri Trakya Üniversitesi Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2 projesiyle bir ilki daha gerçekleştirdi! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması! Biraz dürüst olun
Mehmet Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması! Biraz dürüst olun
Taksim'de kadınlı ve erkekli kavga kamerada
Taksim'de kadınlı ve erkekli kavga kamerada
İBB eski Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına yanıt
İBB eski Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına yanıt
Nepal’daki sel felaketinde ölü sayısı 50'ye yükseldi!
Nepal’daki sel felaketinde ölü sayısı 50'ye yükseldi!
Hakkari'de PKK saldırısında yaralanmıştı! Acı haber geldi
Hakkari'de PKK saldırısında yaralanmıştı! Acı haber geldi
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Yorumlar 6 yorum