İstiklal Caddesinin ismini "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştirdiler

SİVAS Belediyesi'nin AK Partili Meclis üyesi tarafından belediye meclisine sunulan İstiklal Caddesinin adının "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştirilmesi teklifi meclisten geçti.

AK Partili Sivas Belediyesinde meclis üyesi olan Erhak Çınar tarafından, belediye meclisine İstiklal Caddesi'nin isminin "Şehit Muhammed Mursi" olarak değiştirilmesi teklifi getirildi.

Toplanan belediye meclisinde de bu teklif oylanıp kabul edildi.

Karar yargıya taşınacak

Alınan bu karar onaylanması için de Sivas Valiliği'ne gönderildi.Karara STK'lar tepki gösterirken Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.





