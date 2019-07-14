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CHP'li Aydoğan'dan AK Parti'ye Yargı Reformu Paketi çağrısı!

CHP'li Aydoğan'dan AK Parti'ye Yargı Reformu Paketi çağrısı!

CHP'nin hukukçu milletvekillerinden TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Turan Aydoğan, yeni yargı reform paketinin bir an önce TBMM'ye gelerek ele alınması gerektiğini belirterek "TBMM tatile girmeden önce görüşelim, sonuçlandıralım. İnsanlar böyle bir beklentideyken Meclis kapatılmamalı. Umutları aylar sonrasına ertelemeyelim" çağrısı yaptı.

CHP Grubu tatilden önce düzenlemelerin yapılması için uğraşıyor. Meclis 18 Temmuz'da kapanacak. 1 Ekim'de de açılacak. Komisyon Üyesi Aydoğan, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu. “Yargı ile ilgili oldukça kapsamlı düzenlemeler yapmak durumundayız” diyen Aydoğan şunları kaydetti:

"Milletvekillerinin tatile çıkması kabul edilemez"

 On binlerce insan, adaletin tecellisi sürecini bekliyor. İnsanlar böyle bir beklentideyken meclisin kapatılması, bizlerin tatile çıkması asla doğru değil. Bugün cezaevlerinde 260 bin kişi var. Açıklamalarla insanları beklentiye soktular. Şimdi çekip gitmek olmaz. TBMM'de parmağı oynatırsak belki de hemen tahliye edilecek insanlar var. Onların umutlarını aylar sonrasına ertelemeyelim. Bir an önce infaz rejiminin düzeltilmesine ihtiyaç var. Adalet Reformu dedikleri düzenlemeler kısmi iyileştirmeler getiriyor. Örneğin, Terörle Mücadele Kanunu'na şiddet öğesinin eklenmesi gibi. Bugün gözlerimizin önünde acı çeken insanları gördükçe, milletvekillerinin tatile çıkması kabul edilemez bir durum. CHP Grubu olarak tatile çıkmak istemediğimizi Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel de açıkladı. Bu tatil, inanın kimseyi mutlu etmez. Gelin, çalışalım ve beklenti içinde olanların sorununu çözelim.

"Travmalara çözüm bulmalıyız"

Beklentiye soktuğumuz insanlar için hiçbir şey yapmadan tatile çıkmayı asla içimize sindiremiyoruz. Bu şekilde tatile çıkmak inanın bizleri de mutlu etmeyecek.

Birkaç gün içinde ele alacağımız teklifle belki Eren Erdem, çok sayıda gazeteci tahliye edilecek, çok sayıda kişi bu düzenlemelerden yararlanacak.

Yargı ile ilgili kapsamlı düzenlemeler yapmak durumundayız. Bunlar arasında OHAL mevzuatı ve devamında yargıya intikal etmeyen ve sokağa bırakılan insanların durumu da olmalı. Bu insan haklarını da arayamıyorlar. Bazılarının haklarında açılmış dava da yok. Bu konuyu da ele alalım. Hak mahrumiyetiyle karşı karşıya gelenlerin durumunu da ele almalı ve yaşanan travmalara çözüm bulmalıyız. Ülkemizde Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri gerekçesiyle 80 binin üzerinde kişi yargılanıyor. Sistemin ağır travmalarına yol açan uygulamalarına son vermeliyiz.

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