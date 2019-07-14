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Cumhurbaşkanı Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle toplantı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle toplantı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne gitti.

Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü

Saat 11.00'de başlayan ve basına kapalı süren toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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