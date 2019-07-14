Yusuf Yazıcı kararını verdi! Trabzonspor'dan ayrılmak istiyor

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, geleceğiyle ilgili kararını vererek bordo mavili takımdan ayrılmak istediğini başkan Ahmet Ağaoğlu'na iletti.

İznini tamamlamasının ardından kamp çalışmalarına katılan Yusuf Yazıcı, başkan Ahmet Ağaoğlu ile yaptığı görüşmede takımdan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Lille'in Yusuf Yazıcı için 15 milyon euroluk teklifini reddeden Trabzonspor'un, Yusuf Yazıcı'nın ayrılma kararını bildirmesinin ardından nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Yusuf Yazıcı'nın, daha önce "Bir yıl daha bizimle kalmalı" diyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na "Benim hayallerim var ve en önemli hayalim de Trabzonlu Yusuf Yazıcı olarak şehrimi ve takımımı Avrupa'da temsil etmek" sözleriyle kararının kesin olduğunu bildirdi.

Lille başkanı açıklama yapmıştı

Yusuf Yazıcı hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Lille Başkanı Gerard Lopez ise "Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğimiz doğru. Teknik kapasitesi, yaşı, sahip olduğu potansiyel ve burada oynama arzusu, onun transferini cazip kılıyor. Yusuf Yazıcı gerçekten buraya gelmek istiyor ancak kulübüyle henüz anlaşamadık" ifadelerini kullanmıştı.

Lazio da istiyor

İtalya Ligi takımlarından Lazio, milli futbolcu Yusu Yazıcı'yı kadrosuna katmak istemesine karşın, kaynak olarak Milinkovic-Savic'in satışını bekliyor.