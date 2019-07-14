Hakkari'de barajda kaybolan küçük çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı'nda meydana geldi.

Serinlemek için baraja girmişlerdi

Yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için baraja girmişti.

Ne olmuştu?

Olay, akşam saatlerinde, Yüksekova ilçesine 12 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı'nda meydana geldi. Yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Olalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için Dilimli baraj gölüne girdi. Çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden köy sakinleri jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye gelen jandarma, göl çevresinde yaptığı aramada çocuklara ait ayakkabı ve kıyafetleri buldu. Ekipler, havanın kararması nedeniyle göl kenarında el feneriyle arama çalışması yaptı. Olayı duyan çevre köylerdekiler de ekiplere destek verdi. Hakkari Milletvekili Sait Dede ve Yüksekova Belediye Eş Başkanları Remziye Yaşar ile İrfan Sarı da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına akşam saat 22.00 itibariyle son verildi. Orçun ve Olcay Olalı ile Mesut Büyüksu'nun bulunması için arama kurtarma çalışmalarına Van'dan talep edilen dalgıç, AFAD ve itfaiye ekipleri de katıldı.