Sneijder eski eşine servet ödeyecek

Bir dönem Galatasaray’da oynayan başarılı futbolcu Wesley Sneijder, eski eşi Yolanthe Cabau ile ayrılık kararı aldılar. Sneijder ve Cabau tazminat konusunda anlaşmayı başardı.

Real Madrid ve İnter formalarını giyen, 2013-2017 yılları arasında da Galatasaray’da oynayan Wesley Sneijder, geçtiğimiz sene 9 yıllık eşi Yolanthe Cabau’dan boşanmaya karar vermişti. Eşine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen Hollandalı’nın, şimdi ise Yolanthe’ye ödeyeceği tazminat belli oldu. İkilinin kendi arasında yaptığı görüşme sonucunda 35 yaşındaki Sneijder’in 15 milyon Euro (96 milyon TL) tazminat ödeyeceği öne sürüldü.