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Adana'da metil alkol zehirlenmesinden bir kişi öldü

Adana'da metil alkol zehirlenmesinden bir kişi öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

M.D, metil alkol kullandığı şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahale edilen M.D, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri metil alkol sattığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yine metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Yapılan aramalarda 69 litre metil alkol ele geçirildi.

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