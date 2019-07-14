S-400'lerle ilgili son dakika gelişmesi beşinci uçak da Ankara'ya indi

ABD'yle Türkiye arasında krize neden olan ve ABD'nin o yüzden yaptırım planlamayı duyurduğu S-400'lerle ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. S-400 teslimatında beşinci uçak Ankara'ya indi.

Son dakika haberine göre S-400 Hava Savunma Sistemi'nin malzemelerinin sevkiyatı kapsamında beşinci uçak Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na indi.

Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı." denildi.