Türkiye’nin S-400 alımı CNN’i rahatsız etti

Türkiye’nin S-400 almasını ve Beyaz Saray’ın bu konuda sessiz kalmasını hazmedemeyen CNN, ABD hükümetine seslendi. CNN, S-400 haberini “Türkiye, Rusya’nın NATO uçaklarını vurması için geliştirdiği füzeleri satın aldı. Bu bir problem” başlığıyla duyurdu.

Rusya, Türkiye'nin satın aldığı S-400'lerin teslimat sürecini başlattı. Süreci anbean takip eden CNN, okuyucuları için özel analizler hazırlamaya başladı.

Tüm ayrıntıları okuyucularına ulaştırmaya çalışan CNN, Amerika'nın uyarılarına rağmen Türkiye'nin S-400'ü aldığına dikkat çekti. CNN'de yayınlanan son S-400 analizi, tüm okuyucuların okuması için "bildirim" ile paylaşıldı.

Trump bile güvenmiyor

Geçmişte iftira içerikli haberlerle Türkiye’yi hedefe koyan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da “fake news” (yalan haber) olarak nitelediği CNN, manşetine S-400’leri taşıdı. CNN ABD kamuoyunu, Pentagon ve Beyaz Saray’ı kışkırtırcasına “Türkiye, Rusya’nın NATO uçaklarını vurması için geliştirdiği füzeleri satın aldı. Bu bir problem” başlığı attığı haberi kullanıcılarına son dakika bildirimi ile gönderdi.

"Türkiye bölgedeki bağımsızlığını ilan etti"

CNN, bu anlaşmanın Türkiye ile ABD arasında yıllardır devam eden stratejik ilişkiyi de etkilediğini yazdı.

S-400'lerin geniş menzil bilgisinin de paylaşıldığı yazıda, S-400’lerin kapasitesinin Suriye'nin ve Türkiye'nin eskiden beri husumetinin olduğu Yunanistan'ın büyük bir bölümünü içerdiğine de yer verdi. CNN, Türkiye’nin S-400 alımının, ülkenin bölgesel bir güç olduğu yönündeki bağımsızlığının da bir kanıtı niteliğinde olduğunu söyledi.

"Fake News CNN"

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında yapılan yalan haberler nedeniyle CNN'i "fake news" olarak nitelendiriyor. Öyle ki; CNN'nin Trump hakkında yaptığı birçok haber yalan çıkmıştı