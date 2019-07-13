HABER /  YEREL

Denizli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

Denizli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi öldü bir kişi yaralandı. 

Edinilen bilgilere göre, kaza, Uzunpınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Varol yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Elif Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Elif Varol'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Sürücü İbrahim Varol ise tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Babası doğduğunda kalp krizinden ölmüştü! 1,5 yaşındaki kızı da kazada yaşamını yitirdi
Babası doğduğunda kalp krizinden ölmüştü! 1,5 yaşındaki kızı da kazada yaşamını yitirdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-2 harekatı açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-2 harekatı açıklaması
Anadolu Otoyolu'nda dehşet kaza aracın üstü koptu! 1 ölü 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda dehşet kaza aracın üstü koptu! 1 ölü 2 yaralı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Türkiye'den ABD'ye komplo ididasına yanıt
Cumhurbaşkanlığı'ndan Türkiye'den ABD'ye komplo ididasına yanıt
TSK Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı yeni harekat başlattı! Uzmanlar ne diyor?
TSK Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı yeni harekat başlattı! Uzmanlar ne diyor?
Trabzonspor CAS'a başvurdu
Trabzonspor CAS'a başvurdu
Yorumlar