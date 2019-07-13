Uzman uyardı! Diş sağlığında kemik kaybı oluşmadan implant yapılmalı

Kaybedilmiş dişlerin kemik kaybı oluşmadan implant yapılmasını öneren Diş Hekimi Dündar Özbaylar, “İmplant tedavilerinin yapımı ile hem çene kemiğinin hem de dişsel olarak fonksiyonel çiğneme işlemine başlanması ile oluşabilecek bir çok problemin önüne geçmiş olabiliriz” dedi.

Bunlar önce ilgili bölgede fonksiyon ve dış kaybından dolayı kemik te erime küçülme daralma ve çökme oluştuğunu bu konunun özellikle estetik bölgede çok daha önemli hale geldiğini dile getiren Diş Hekimi Dündar Özbaylar, “Pembe estetik dişeti estetiği de en az dış güzelliği kadar önemi olduğu için kaybolmuş erimiş dış eti yada kemiği gülüş hattında büyük problem ve gereksiz uğraşlara sebep olabilir. Bununyanı sıra dış kaybından dolayı çiğneme işlemi bozulur, kondil basında erime, rutin dışında ki kaslarda uygun olmayan çalışmalarla birlikte normal yüz görünümünde asimetriler eksik çiğnenimde midede problemleri ve hazımsızlık baş gösterebilir. Erimiş madde kaybı yaşanmış geç kalınmış çene kemikleri oluşmuşsa bu durumda hastaya protez yada implant tedavilerine karar verildiğinde riskli ve zahmetli kemik onarımı uygulamaları yapılmaktadır” diye konuştu.

Diş Hekimi Dündar Özbaylar, erken müdahalelerde buna gerek kalmayacağını diş sağlığı için kemik kaybı oluşmadan implant yapılmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.