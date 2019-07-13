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Hindistan'da kauçuk fabrikasında yangın: 3 ölü

Hindistan'da kauçuk fabrikasında yangın: 3 ölü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir kauçuk fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

 NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Jhilmil sanayi bölgesinde plastik ve kauçuk ürünlerin imal edildiği fabrikada çıkan yangında 2'si kadın 3 kişinin öldüğünü belirtti.

İtfaiye ekipleri, dar bir sokakta yer alan fabrikayı saran alevlerin 26 itfaiye aracının müdahalesiyle iki saatten fazla süren çabalarla kontrol altına alındığını bildirdi.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, itfaiyecilerin binada mahsur kalan kimsenin olup olmadığını kontrol ettiği kaydedildi.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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