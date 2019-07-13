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Martin Skrtel, Rangers'la flört ediyor

Martin Skrtel, Rangers'la flört ediyor

Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan Martin Skrtel, aynı zamanda Rangers ile de temas halinde.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi biten ve boşa çıkan Slovak stoper Martin Skrtel ile görüşen SarıLacivertli yönetim, henüz orta yolu bulamamış değil. Tecrübeli stoperin ise imza için temasları devam ediyor. 

Daily Record'a göre Rangers, Filip Helander ile de görüşüyor ancak Skrtel de alternatifleri arasında yer alıyor. Rangers'ın teknik direktörü ve Skrtel'in eski takım arkaşı steven Gerrard da bu imzaya sıcak bakıyor.

Alternatif takımlar da var
Skrtel ise, menajerinin Rangers dışında Başakşehir, Parma ve Olympiakos ile temaslara devam ettiğini duyurmuştu.

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