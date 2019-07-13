Tevfik Göksu İmamoğlu yönetimini eleştirdi enkaz menkaz yok bu şehirde

31 Mart seçimlerinde yüzde 66 gibi bir oy oranıyla yeniden AK Parti'den Esenler Belediye Başkanı olan Tevfik Göksu, İstanbul belediyesinin borcu olmadığını söyleyerek mevcut yönetimi ‘bahane üretmekle’ suçladı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu yönetiminin belediyenin çok ciddi borçları olduğu iddialarına ilişkin ‘tablonun anlatıldığı gibi olmadığını’ savunarak “Belediyenin kaynak üretme alanları da var. Enkaz menkaz yok bu şehirde. Şimdiden bahane üretmesinler” dedi.

‘İSKİ’ye İGDAŞ’a borç yok, bunun adı emanet’

Göksu, belediyenin mali durumuna dair de şunları söyledi: “İstanbul’un konsolide bütçesi 59.5 milyar lira. İBB bütçesi ise 23.8 milyar.

Konsolide borç 29.8 milyar tl. Borcun 6.2 milyarı İSKİ (4.02 milyar) ve İGDAŞ’a (2.2 milyar). Aslında borç değil emanet. Faiz yok, geri ödeme baskısı yok.”

‘Yıllık borç 890 milyon lira’

Geriye 17 milyar lira borç kaldığını, bunun da vadesinin 2036 yılı olduğunu ve yıllık borcun 890 milyon lira olduğunu ifade eden Esenler belediye başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Tahakkuk etmiş, yani zamanında ödenememiş borç 5.8 milyar lira. Kamu kurumlarında gecikme sekiz ay civarında olur. İBB’de beş ay. (CHP’liler) Bütçeyi söylerken İBB bütçesini söylüyorlar, borcu söylerken konsolide borcu söylüyorlar. İBB, kredibilitesi en yüksek kamu kurumlarından biri.”

‘Çocuk mahallesi yapıyoruz'

Esenler'in 10 yıl önce suç oranının İstanbul'da ilk üçte olduğunu şimdi en düşük ilçelerden birisi haline geldiğini belirten Göksu, projelerini Zeyrek'e anlattı:

"En önemli hedefinin Esenler'i çocuk ve iyilik şehri yapmak olduğunu söyledi. Çocuk şehrinden neyi kastettiğini sorunca da şu bilgiyi verdi: “Kararları çıktı. 210 kilometre kare alanı olan bir mahallede sokaklar trafiğe kapatılıp tamamen çocuklara bırakılacak. Anne ve çocuk parkı yapacağız. İlçede yaşayan en başarılı çocukları ilkokuldan iş hayatına atılana dek destekliyoruz."

Dünyanın en iddialı projelerinden biri olacak

Esenlerde 5 yılda 40 bin kişinin iş bulmasına aracılık ettiklerini belirten Göksu, “Şirketlere adeta gençlerimizin CV'sini pazarlıyoruz. Şimdi de kadınlarımız evde ürettiklerini satabilsin diye Türkiye'nin en büyük sanal marketini kuruyoruz. Dünyanın en iddialı projelerinden biri olacak” diye konuştu. Esenler, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümüne de imza atmış. 98 bin 160 konuttan 45 bini yenilenmiş. 16 bin 500'ünde inşaat devam ediyor. Göksu'ya göre kentsel dönüşüm alanında 1.5 milyon metrekare yeşil alan doğacak."