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Amedej Vetrih Çaykur Rizespor'da

Anadolu Ajansı
Amedej Vetrih Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Sloven oyuncu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor,  Sloven orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Slovenya Prva Liga ekiplerinden NK Domzale'den orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun Erzurum kampına katılacağı bildirildi. Vetrih için imza töreninin önümüzdeki günlerde Rize'de düzenleneceği belirtildi.

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